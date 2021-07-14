Первые мероприятия стартуют на "Славянском базаре в Витебске"

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня начинаются первые мероприятия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский театр "Лялька" в восьмой раз представит пользующийся популярностью "Кукольный квартал". Творческие коллективы из Беларуси и России в течение пяти дней покажут спектакли для детей и взрослых. Первыми на сцене 14 июля выступят хозяева площадки с постановкой "Носорог и Жирафа".

Подготовили на сегодня и неплохую выставочную программу. В областном краеведческом музее презентуют XI Национальную филателистическую выставку "Белфила-2021". В экспозиции представлено 80 коллекций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Израиля, Латвии, Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины и Чехии. В концертном зале "Витебск" публику ждут две выставки - живописи от галереи "АртХаос", а также 750 фотографий, рассказывающих о разных уголках России.

В довесок к культурной программе в центре современного искусства представят проект "Веселый Пушкин". Это результат многолетнего сотрудничества музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское" и художника Игоря Шаймарданова. По замыслу автора, выставка представляет собой "что-то вроде маленькой выдуманной новеллки из жизни Пушкина или доброго анекдота". Это придуманные, вымышленные или почти правдивые истории из двух зим и двух лет, проведенных писателем в михайловской ссылке, когда он посещал Тригорское, Бугровскую мельницу и Святогорскую ярмарку.

Важнейшим мероприятием первого дня "Славянского базара" станет открытие на здании центра культуры "Витебск" памятной доски основателю фестиваля Родиону Бассу. Именно благодаря ему о творческом форуме узнали далеко за пределами Беларуси и он стал брендом страны.

Концертная программа музыкального фестиваля начнется с выступления "Хора Турецкого". Чуть позже в Летнем амфитеатре пройдет симфоническая рок-феерия "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед". Организаторы обещают эффектное ледовое шоу в жаркий июль. В 22.00 на пл.Победы с концертом-поздравлением в преддверии своего дня рождения выступит Григорий Лепс. Вход свободный. Финальным аккордом первого дня "Славянского базара" станет церемония поднятия флага форума.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 14 и 19 июля. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 июля на главной сцене. Во время гала-концерта вручат специальную награду Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Закроют фестиваль гала-концертом с награждением победителей конкурсов 18 июля. Жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия). На форуме ждут представителей 33 стран, в том числе порядка 5 тыс. артистов.-0-