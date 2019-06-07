Первый месяц лета украсят яркие программы от Театра эстрады

Начало лета в Театре эстрады – время для детской радости. В первый месяц лета театр наполнил свою афишу сразу четырьмя детскими мюзиклами.

Эти мюзиклы всегда получают позитивный отклик у детей и их родителей. С весельем и смехом режиссер и актеры отлично умеют сочетать и поучительную часть. Музыкальное оформление, яркие персонажи и костюмы, постоянный интерактив увлекут детей на все время представления и точно не оставят равнодушными.

11 и 12 июня в 11.00 перенесемся в жаркую Африку, где случилась удивительная история детского мюзикла "Не ходите, дети, в Африку гулять!". 13 и 14 июня в 11.00 очутимся в сказочном лесу, где произошел самый настоящий лесной детектив – детский мюзикл "Мешок с сюрпризом". 18 июня в 11.00 в театре покажут детский мюзикл "Принц – золотые уши". 19, 20 июня в 11.00 отправляемся на страницы русских народных сказок на детском мюзикле "Двое из ларца – одинаковы с лица".

Афиша заключительного месяца театрального сезона наполнена и яркими шоу-программами для взрослых.

Летние программы театра про отпуск, путешествия и активный отдых. И если вы еще не планируете в июне уехать отдыхать, то окунуться в атмосферу помогут эстрадно-юмористическое шоу "От винта!" и эстрадная шоу-программа "Особенности национального отдыха".

13 июня в 19.00 в шоу "От винта!" покажут историю, которая могла произойти в любом из залов ожидания любого вокзала или аэропорта, наделенную юмором и неожиданными поворотами в сюжете, спонтанными решениями и появлением характерных персонажей.

А 25 июня в 19.00 вас ждет курортная история, рассказанная в шоу "Особенности национального отдыха", приправленная актуальными шутками и смешными поворотами в сюжете, которая станет отличным поводом поднять себе настроение и получить заряд энергии на все лето.

Любителей активного отдыха и музыки ждут 20 июня в 19.00 на эстрадно-спортивном шоу "Овертайм", которое подготовили специально к II Европейским играм. Помимо миниатюр на тему спорта, зрителям подарят выступления от известных белорусских артистов.

Нашумевший эстрадный мюзикл "Бурлеск", премьера которого состоялась в марте, еще раз покажут в Театре эстрады 24 июня в 19.00. Голливудская история амбициозной девушки Али перенеслась на театральную сцену и приобрела новое звучание. Стоит увидеть мюзикл, чтобы составить свое мнение. Но сейчас в отзывах зрителей, уже увидевших новый мюзикл Театра эстрады, преобладают восторженные благодарности за новый взгляд, вокал и отменную и яркую хореографию.

Завершат театральный сезон в Театре эстрады традиционным гала-концертом, где вспомнят самые яркие номера сезона, на сцене будут блистать популярные артисты, а зал будет наполнен аплодисментами и улыбками зрителей. Ведь каждый год режиссеры театра готовят сюрпризы и новые интересные фишки. 26 и 27 июня в 19.00 – яркий гала-концерт "Закрытие сезона".

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