Первый минский концерт юбилейного сезона "Классики у ратуши с velcom" собрал 6 тыс. человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый столичный концерт юбилейного фестиваля "Классика у ратуши с velcom | A1" собрал 6 тыс. человек, сообщили БЕЛТА организаторы.

"На сцене площади Свободы выступил Государственный академический симфонический оркестр Беларуси под управлением Александра Анисимова. Послушать первый минский концерт юбилейного сезона фестиваля пришли 6 тыс. человек", - сказали организаторы.

Приоритетом программы маэстро определил лучшие образцы симфонической западноевропейской (Германия, Австрия, Италия, Франция) и славянской музыки (Беларусь, Россия, Польша, Чехия). Оркестр исполнил произведения известных композиторов разных эпох и стран: от Моцарта до Чайковского, от Монюшко до Дворжака и от Вивальди до Равеля. Во время концерта для скрипки "Лето" Антонио Вивальди соло на скрипке исполнила заслуженная артистка Беларуси Юлия Стефанович.

"Классика у ратуши с velcom | A1" уже пятый год старается удивлять своих слушателей. Мы гордимся программой фестиваля этого года, которая продумывалась таким образом, чтобы каждый слушатель, от искушенных любителей классики до новичков и даже случайных прохожих, нашел в ней что-то свое, - отметила начальник управления маркетинговых коммуникаций velcom | A1 Елена Бычкова. - Для нас особенно важно то, что благодаря фестивалю мы можем объединять не только лучшие произведения классических композиторов и лучшие коллективы страны, но и музыкальные культуры европейских стран, а также тысячи зрителей, без которых уже сложно представить концерты нашего фестиваля".

В честь юбилея фестиваль проходит сразу в пяти областных городах Беларуси: Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте и Минске. Столичные концерты продлятся до конца августа. Впереди еще пять классических суббот под открытым небом и пять встреч как с уже хорошо знакомыми всем поклонникам фестиваля коллективами, так и новыми участниками 27 июля и 3, 10, 17 и 31 августа.

Организатором проекта выступает Минский городской исполнительный комитет при генеральной поддержке компании velcom и содействии госучреждения "Минскконцерт".-0-