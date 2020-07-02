2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый музейно-театральный онлайн-фестиваль "Паўлінка на Купалле" пройдет с 6 по 12 июля на официальном сайте и YouTube-канале Национального академического театра имени Янки Купалы. Отдельный сюрприз для гостей фестиваля - выступление легендарного ансамбля "Песняры". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Мероприятие приурочено ко дню рождения белорусского песняра Янки Купалы, который совпадает с праздником Купалье.

"Паўлінка на Купалле" - совместный проект Купаловского театра и Государственного литературного музея имени Янки Купалы. Онлайн-фестиваль создан во время празднования 100-го сезона и 100-летия первого драматического театра страны. Главным символом мероприятия станет легендарная Паўлінка. Образ героини с участием артисток Купаловского театра Зои Белохвостик, Юлии Шпилевской, Екатерины Олейниковой и Марты Голубевой пройдет через все тематические блоки фестиваля.

"На отдельной странице сайта и YouTube-канале театра будут представлены эпизоды тематических блоков, которые будут доступны для участников по всему миру. Среди блоков - "Прывітальны", "Папараць-кветка", "Паўлінка", "Свята". Можно будет наблюдать за экскурсией по театру, послушать выступление оркестра, виртуально посетить музей Янки Купалы в Вязынке и в Минске, научиться плести венки с нашими Паўлінкамі и даже станцевать "Лявоніху", - рассказали в Купаловском.

Онлайн-фестиваль будет проходить с 20.00 6 июля до 21.00 12 июля. Все подробности можно найти на сайте театра kupalauski.by.

Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры. Генеральный партнер Купаловского театра - компания Mastercard, партнер музея - компания "Белгосстрах".-0-