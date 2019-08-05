Первый музыкальный конкурс "Ступени творчества" пройдет в Минске в октябре

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арт-мастерская "Талисман удачи" Белорусского союза музыкальных деятелей и Белорусский союз композиторов принимают заявки на участие в I Открытом музыкальном конкурсе "Ступени творчества". Такая информация размещена на сайте Белорусского союза композиторов, сообщает БЕЛТА.

К участию приглашаются авторы, исполнители и творческие коллективы в возрасте от 9 до 35 лет, а в номинации "Вокальное творчество, соло" - от 6 до 35 лет. Заявки принимаются с 7 августа по 1 октября по электронному адресу: soyuzcomposerby@gmail.com.

Конкурс будет проводиться 12-13 октября в Минске по номинациям "Композиторское творчество", "Вокальное творчество, солисты" (эстрадный, академический, народный, джазовый вокал), "Вокальное творчество, малые формы и ансамбли", "Хоровое творчество", "Инструментальное творчество, солисты", "Инструментальное творчество, малые формы и ансамбли", "Инструментальное творчество, оркестры".

"В номинациях "Инструментальное творчество, соло" и "Вокальное творчество, соло (эстрадный вокал)" - обязательное исполнение произведения белорусского автора, возможно исполнение собственного сочинения, - рассказали организаторы. - В номинации "Композиторское творчество" конкурс проходит дистанционно. Музыкальное произведение предоставляется в виде нотного материала и аудиозаписи. Принимаются к рассмотрению студийные записи, а также демо-версии".

Музыкальное соревнование "Ступени творчества" проводится для выявления и продвижения молодых одаренных композиторов и исполнителей в разных жанрах музыкального искусства, поиска интересных авторских произведений и создания стимула для их написания, популяризации творчества белорусских вокалистов, повышения творческого мастерства и исполнительской культуры молодых музыкантов. -0-