Первый национальный канал радио начинает подготовку к конкурсу "Маладыя таленты Беларусі"

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио начинает подготовку к Х Республиканскому творческому радиоконкурсу "Маладыя таленты Беларусі". Такая информация размещена в Telegram-канале организаторов, сообщает БЕЛТА.

"Как и было обещано, по многочисленным просьбам юных музыкантов, их родителей и педагогов начинается подготовка к самому популярному музыкальному радиоконкурсу страны "Маладыя таленты Беларусi", - говорится в публикации.

В этом году радиоконкурс юбилейный, поэтому организаторы постараются сделать его особенным. "Следите за Telegram-каналом Белорусского радио: здесь в первую очередь будут размещаться новости конкурса, положение, состав жюри, имена финалистов и победителей, а также много разной интересной и полезной информации", - отмечается в сообщении.-0-