Первый сольник на "Славянском базаре" прошел с аншлагом

10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На "Славянском базаре в Витебске" сегодня состоялся первый сольный концерт: лучшие и любимые композиции последних лет в концертном зале "Витебск" исполнил певец из Азербайджана Emin, передает корреспондент БЕЛТА.

Полный зал, забитые до отказа галерки и даже непредусмотренные стоячие места - эта площадка, определенно, оказалась маловата для поклонников артиста. Любимого исполнителя публика приветствовала нестихающими аплодисментами и огромными бумажными васильками - символами витебского фестиваля, которые заблаговременно подготовили члены фан-клуба певца. Огни телефонных фонариков сопровождали практически каждую композицию. Emin тоже искренне делился эмоциями и позитивом, в недолгих паузах между песнями ни одному из зрителей не отказал в совместном фото.

В этот вечер в зале присутствовал друг артиста - известный итальянский оперный певец Алессандро Сафина. Вместе они исполнили композицию Муслима Магомаева "Синяя вечность". Еще один гость, оказавшийся на концерте, - соотечественник артиста Искендер Гасанзаде, участник международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" от Азербайджана.

Незадолго до концерта на "Звездном часе" Emin признался, что с детства не любит фонограммы и признает только живое исполнение. "Артист должен радовать публику живым голосом, это принципиально", - подчеркнул певец. Его концерт был именно таким.-0-

Фото Александра Хитрова