Первым концертом "Славянского базара" в Летнем амфитеатре стала симфоническая рок-феерия

14 июля, Витебск /Алеся Пушнякова БЕЛТА/. На главной фестивальной сцене "Славянского базара" прошла дебютная роковая симфония в исполнении танцующего оркестра и балета на льду, передает корреспондент БЕЛТА.

Ледяная феерия под звуки рока и скрипок произвела фурор, зрительный зал был полон. Все затаив дыхание наблюдали за шоу симфонического оркестра Concord Orchestra, который исполнил хиты, ставшие классикой рока. Почти с первых аккордов зал узнавал любимые мелодии, подпевая: "I was made for loving you, baby. You were made for loving me" или "You're in the army now". И конечно же легендарную "Highway to hell" великолепной группы AC/DC. Оригинальная аранжировка для скрипок, электрогитары, духовых инструментов лишь украсила полюбившиеся композиции. Зажигательной музыкальной паузой, раскачавшей зал, стало соло ударных. По заветам Фредди Меркьюри барабанщик задавал тон, а зрители повторяли ритмы, хлопая в ладоши.

Как отметил ранее на пресс-конференции дирижер оркестра Фабио Пирола, у всех исполнителей классическое музыкальное образование, но только на классике коллектив не останавливается, равно как и Санкт-Петербургский балет на льду, который еще сосем недавно не мыслил себя вне произведений Чайковского и Шуберта. Оба творческих коллектива сошлись на почве общих интересов и перешагнули свои привычные амплуа, создав нечто грандиозное. Оркестр и балет сотрудничают с 2015 года и побывали со своими шоу-программами в 6 странах мира.

На специально оборудованном катке на сцене амфитеатра артисты балета показали целую историю. И каждый зритель, пожалуй, понял ее по-своему, увидев в отточенных па и драму, и страсть, и любовь, причем не только к человеку, но и к музыке. Время концерта пролетело незаметно. То, как удачно сплелись классика, рок и хореография, подтверждали не смолкающие аплодисменты зрителей в Летнем амфитеатре. Дебют "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед" растопила сердца меломанов. Теперь фестивальный Витебск будет с нетерпением ждать новую программу, которую сборный коллектив планирует привезти на следующий "Славянский базар.-0-