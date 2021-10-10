Песни из любимых кинофильмов прозвучат во Дворце Республики ко Дню матери

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады проведет 14 октября во Дворце Республики праздничный концерт ко Дню матери "Есть только миг", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"Мама - самый главный человек в жизни каждого. И, конечно, маме приятно чувствовать нашу любовь, внимание и уважение, - рассказали в театре. - 14 октября мы приглашаем всех мам во Дворец Республики на праздничный концерт. В этот день артисты белорусской эстрады предложат совершить совместное увлекательное путешествие в мир кино и замечательных песен из любимых кинофильмов. Любимые кинообразы словно оживут на площадке и появятся перед зрителем, чтобы воплотить на сцене душевную и трогательную постановку".

Во время концерта прозвучат песни "Мама - первое слово", "Берегите женщин", "Есть только миг", "Если б я был султан", а также из кинолент "Самая обаятельная и привлекательная", "Любовь и голуби", "Служебный роман", "Девчата". На сцену выйдут белорусские звезды - Жанет, Гюнешь, группа "PROвокация", ансамбль "Верасы", Елена Гришанова, Ольга Вронская, Александр Сухарев, группа LasVegas, а также Зинаида Фурор. Хиты будут исполнены в караоке-версиях, чтобы зрители могли петь вместе с артистами.

"Постановка соединит в себе эпоху ретро и современность. В художественном оформлении важное место займут видеоинсталляции с кадрами из фильмов и современной графикой, а яркие блистательные номера танцевального проекта Fusion станут настоящим украшением праздничного вечера", - добавили в театре.-0-