Песни из репертуара Леонида Утесова прозвучат в Большом театре Беларуси

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Песни из репертуара советских эстрадных исполнителей Леонида Утесова и его дочери Эдит прозвучат 2 декабря на сцене Большого театра Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

В концерте примут участие солисты театра заслуженная артистка Беларуси Елена Сало и Илья Певзнер, за роялем - дипломант международных конкурсов Ирина Телепнева. Прозвучат песни "Студенческий вальс", "Четыре Ивана", "Полюбила я парнишку", "На крылечке твоем", "Все хорошо, прекрасная маркиза", "У Черного моря". Зрители смогут услышать произведения еще одного белорусского автора - поэта-песенника и музыканта Адама Русака. В финале артисты споют "Бывайте здоровы!"

"В студенчестве мне посчастливилось исполнять песню "Студенческий вальс" во время большого концерта с духовым оркестром "Немига". Автором этого проекта был кинорежиссер Владимир Орлов, который просто обожал творчество Утесова, - рассказала Елена Сало. - После концерта ко мне подошел известный белорусский композитор, автор этой песни Генрих Вагнер! Он сказал, что после Эдит Утесовой эту композицию никто не пел, был мне признателен и благодарен за исполнение. Кроме того, хотел, чтобы я исполнила еще несколько его произведений. Он считал, что они подойдут для моего голоса. К сожалению, другие песни Вагнера я так и не исполнила - композитор ушел из жизни. Генрих Матусович - человек, который был знаком с Утесовым и его дочерью Эдит. Он видел зарождение советского джаза, жил на стыке эпох".

Концерт является частью проекта "Портреты", который посвящен выдающимся личностям в музыкальном искусстве. Артисты выходят на сцену в образах знаменитых исполнителей, что привносит в действие особый колорит.-0-