Песни военных лет прозвучат 5 мая в колледже им. М.И.Глинки

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дни празднования 76-й годовщины Великой Победы в Минском государственном музыкальном колледже им. М.И.Глинки пройдет цикл мероприятий, посвященный событиям войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в колледже.

Данью памяти подвигу преподавателей, учащихся и выпускников станет концерт "Песни военных лет", которой пройдет 5 мая в Большом зале музыкального колледжа. В исполнении оркестра русских народных инструментов и учащихся специальности "пение академическое" прозвучат сочинения, ставшие неотъемлемой частью музыкальной культуры: "Катюша", "Баллада о солдате", "Мой милый, если б не было войны", "Огонек", "Темная ночь", "Смуглянка" и многие другие.

Как рассказали в колледже, события Великой Отечественной войны оставили в его истории глубокий след, прервав стремительный взлет многих талантов. В эти трагические дни на фронтах в рядах Красной армии и партизанских отрядах сражались преподаватели, учащиеся, выпускники музыкального училища. Они выступали на фронтах в составе концертных бригад. Так, в освобожденном Кенигсберге состоялся последний фронтовой концерт Иосифа Жиновича, у стен рейхстага в Берлине - Ларисы Александровской (уникальный кадр кинохроники ТАСС, когда певица выступает с брони танка в 1943 году, обошел экраны всех кинотеатров Советского Союза).-0-