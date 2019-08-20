Песня участника детского "Евровидения-2019" должна гармонировать с исполнителем - Алейников

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Песня участника детского "Евровидения-2019" должна гармонировать с исполнителем. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член профессионального жюри прослушивания национального отбора конкурса композитор Максим Алейников.

"Номер может быть любым. Ребенка хочу видеть открытым, честным, ярким, смелым, хорошо поющим. И хочется видеть песню, которая цепляет. Не важно, какая она будет: быстрая или медленная. Песня должна быть гармоничной с тем человеком, который ее исполняет. В этом секрет. Песню несет исполнитель, именно на нем лежит ответственность, будет ли она "работать". Главное - чтобы человек, который ее поет, жил в этом и нес себя через это", - сказал Максим Алейников.

По его словам, харизма видна сразу. "Исполнителю может быть шесть лет, но, если все гармонично и цепляет, он может победить. А может человек прекрасно петь, но песня не его, он боится - и ничего не будет", - отметил композитор.

Живое прослушивание участников национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019" проходит сегодня в Белтелерадиокомпании на самой большой телевизионной площадке - в студии "600 метров". К прослушиванию допущено 38 исполнителей.

В финал пройдут от семи до десяти исполнителей. Гала-концерт состоится не позднее 27 сентября. Представителя Беларуси для участия в международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.

Детский конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.-0-