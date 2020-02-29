Песня VAL должна понравиться европейской публике - член жюри нацотбора на "Евровидение"

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Песня победителя национального отбора на "Евровидение-2020" проекта VAL "Да вiдна" должна понравиться европейскому зрителю. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал основатель и редактор самого влиятельного блога и YouTube-канала о "Евровидении" Wiwibloggs Уильям Ли Адамс.

"Шоу было организовано на самом высоком уровне и мне все очень понравилось, - сказал Уильям Ли Адамс.- Я не знаю белорусского языка, но песню уже могу напеть. Считаю, что это очень современная, необычная заявка, которая должна понравиться Европе. Это очень хороший выбор".

Представительница Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2019" в Тель-Авиве певица ZENA отметила, что была уверена в победе VAL. "В этом номере главное - легкость, стильная песня и энергия. Композиция запоминающаяся, хочется ее петь все время. Здорово, что она на белорусском. Подпевать могут даже те, кто не знает языка", - добавила она.

VAL представит Беларусь на "Евровидении-2020" 65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.

Финал нацотбора состоялся накануне в самом большом павильоне национальной киностудии "Беларусьфильм" и транслировался в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Всего на путевку на "Евровидение-2020" претендовали 12 исполнителей. Проекту VAL, который представляет дуэт Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича, удалось получить наибольшее количество баллов от профессионального жюри и зрителей - 20 из 24 возможных. Второе место разделили CHAKRAS и Ян Ярош, набравшие по 18 баллов.

65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.-0-