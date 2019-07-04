"Песняры", финифть и 175-летие Ильи Репина: День Союзного государства пройдет в Витебске 12 июля

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Союзного государства (или День дружбы) на XXVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет 12 июля. Об этом сообщила сегодня начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Союзное государство участвует в организации и проведении фестиваля с 2003 года. В 2019 году, как обычно, предусматривается выделение около 25 млн российских рублей, а всего за это время направлено около 500 млн российских рублей.

День Союзного государства будет складываться из двух блоков: официальных мероприятий и культурных проектов. Первый откроет церемония возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебской области. "В течение дня проводим несколько разных мероприятий. Так, в Художественном музее запланировано несколько интересных выставок. 12 июля начнет работу выставка "Ростовская финифть", которую откроет дефиле моделей. В Витебске будет представлена и выставка одного дня - реплики Большой императорской короны. Планируется и экспозиция, посвященная образу Александра Невского в художественном творчестве", - рассказала Маргарита Левченко.

Как и всегда, пройдет мероприятие в музее-усадьбе "Здравнево" - медиасессия "Союзное государство: как передать культурный код молодежи". В этом году отмечается 175 лет со дня рождения Ильи Репина, и сохранению его культурного наследия, общего культурного пространства Беларуси и России будет посвящена дискуссия.

Основой концерта "Союзное государство приглашает", который традиционно венчает программу Дня дружбы, в этом году будет празднование 50-летия творческой деятельности ансамбля "Песняры".

"Союзное государство продолжает традицию своего участия в фестивале. Помимо замечательных наград, которые получат участники конкурсов, а также прекрасная Таисия Повалий, будут вручены и специальные дипломы и призы Постоянного комитета Союзного государства - "За творческое воплощение идеи дружбы народов Беларуси и России". Имена обладателей пока сохраню в тайне", - добавила Маргарита Левченко.

В этом году Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля. Церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019".-0-