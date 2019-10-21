Петр Васюченко посмертно номинирован на престижную премию в сфере детской литературы

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский писатель Петр Васюченко посмертно номинирован на самую престижную международную премию в сфере детской литературы - ALMA Astrid Lindgren Memorial Award. Такая информация размещена на сайте премии, сообщает БЕЛТА.

В список номинантов, объявленный на 71-й Франкфуртской международной книжной выставке-ярмарке, вошли 237 кандидатов из 68 стран. Они представляют все континенты. Лист включает 49 новых имен. Белорусский автор номинируется впервые. Примечательно, что в числе кандидатов - писателей, иллюстраторов, промоутеров - 46% женщин, 41% мужчин, 13% составляют организации.

ALMA Astrid Lindgren Memorial Award основана в честь шведской писательницы Астрид Линдгрен, премию приравнивают к Нобелевской в этой области и вручают за вклад в развитие детской и юношеской литературы. Победитель премии получает 5 млн шведских крон (550 тыс. евро).

Вручение премии запланировано на 31 марта 2020 года во время книжной ярмарки детской литературы в Болонье.

Петр Васюченко родился в Полоцке в 1959 году. В 1981-м окончил факультет журналистики БГУ, затем аспирантуру Института литературы имени Янки Купалы НАНБ, где и работал до 1997 года. Кандидат филологических наук. С 1997 года возглавлял кафедру белорусского языка и литературы Минского государственного лингвистического университета. Он автор многочисленных книг прозы, пьес, литературоведческих монографий. Книги Петра Васюченко переводились на английский, болгарский, немецкий, польский, русский, словацкий и чешский языки. По его произведениям были поставлены спектакли в разных театрах страны.-0-