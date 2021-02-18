Петришенко: белорусский культурный фундамент за годы независимости заметно укреплен

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За годы независимости белорусский культурный фундамент заметно укреплен. Убежденность в этом выразил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на итоговой коллегии Министерства культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Культура и традиции - генетический код нации, и если ты связал свою деятельность с культурой, значит, несешь в массы красоту, созидание, единство, а не разрушаешь мир и порядок, созданный предшественниками. За годы независимости, несмотря на глобализацию и вестернизацию, наш культурный фундамент был заметно укреплен. В сфере культуры обеспечена материальная база, республиканские, региональные учреждения культуры отреставрированы и отремонтированы. По поручению главы государства ведутся работы на созданием музейного квартала в Минске, отремонтировано общежитие Белорусской государственной академии музыки, действует предприятие "Фабрика фортепиано", что позволило укомплектовать учреждения образования музыкальными инструментами. Это относится также к реализации творческих проектов: все интересное и конструктивное поддерживается и правительством, и Министерством культуры", - сказал Игорь Петришенко.

Он отметил, что 2020 год из-за ограничительных мер, связанных с эпидситуацией, оказался тяжелым для организаций сферы культуры. "Значительно упали доходы - в целом на 43,8% по сравнению с 2019 годом, сократилось количество посещений спектаклей, концертов, музеев, кинопоказов. Правительством и Министерством культуры были приняты меры, которые позволили обеспечить бесперебойную работу организаций и, самое главное, сохранить трудовые коллективы. Практически все организации учреждения образования в сфере культуры не закрывались по аналогии с нашими соседями, а работали. Однако не все учреждения смогли сдержать эпидемиологический и психологический удар: где-то не хватило профессионализма, где-то захлестнули эмоции. В этой ситуации, если посмотреть на финансовые результаты, музейные, театрально-зрелищные учреждения не смогли оперативно перестроиться, воспользоваться информационными технологиями. Выиграли те, кто предложил неординарные проекты, организовал работу с посетителями в онлайн-режиме. Это лишь свидетельствует о том, что форс-мажор может случиться с любым, а найти выход, мобилизовать ресурсы и трудовой коллектив - для этого действительно требуется профессионализм, талант руководителя и его команды", - обратил внимание заместитель премьер-министра.

По его мнению, нужно настроиться на созидательную, конструктивную культурную деятельность по единому принципу "высочайшая этика и профессионализм". "Мы должны совершенствоваться, быть достойными людьми, и только тогда нас будут уважать, уважать нашу историю, культуру, традиции, язык", - подчеркнул он.

Игорь Петришенко заострил также внимание на вопросе сохранения историко-культурного наследия. "Затягивается разработка проектной документации, переносятся сроки сдачи объектов, что приводит к удорожанию стоимости работ. Например, около двух лет ведется ремонт сцены Национального академического драматического театра имени Максима Горького, долгостроем стало строительство нового здания Минского государственного художественного колледжа им. А.К.Глебова, перенесены сроки ввода объектов музейного квартала в Минске, Коссовского дворцово-паркового ансамбля. Необходимо активизировать работу по привлечению инвестиционных ресурсов. Да, это непросто, но объекты историко-культурного наследия должны быть вовлечены в туристическую индустрию", - добавил он.

В заседании коллегии приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, министр культуры Анатолий Маркевич, представители Совета Министров, областных исполкомов и Минского горисполкома, руководители подведомственных учреждений культуры.-0-