Петришенко: эпидбезопасности на "Славянском базаре" нужно уделить первостепенное внимание

24 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Вопросам эпидемиологической безопасности гостей и участников "Славянского базара" должно быть уделено первостепенное внимание, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко во время заседания оргкомитета по проведению форума, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам заместителя премьер-министра, все необходимые решения для проведения фестиваля приняты. В этом году ответственность возросла многократно, потому что фестиваль юбилейный. "Славянский базар" не утратил статус международного, в нем примут участие представители 33 стран - на 10 больше, чем в прошлом году. Вопросам эпидемиологической безопасности гостей и участников форума должно быть уделено первостепенное внимание", - сказал Игорь Петришенко.

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Фото Александра Хитрова