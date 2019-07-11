Петришенко, Карлюкевич, Бондарь рассказали о любимых проектах на "Славянском базаре"

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Представители оргкомитета XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" сегодня на пресс-конференции рассказали о том, какие программы форума для них стали самыми желанными, каких артистов хотели бы особенно увидеть и чего вообще ожидают от праздника, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко и Юрий Бондарь

Министр культуры Юрий Бондарь отметил, что находится в несколько привилегированном положении - у него больше времени, чем у коллег, для посещения фестивальных мероприятий. "Годы нужны, чтобы осознать роль и значение каждого из них. Каждый раз открываю для себя что-то новое. Но, наверное, главное - особая, уникальная атмосфера, которая царит в городе. Фестиваль "На семи ветрах", который я открыл для себя недавно, - это увлекательное событие, мы видим на улицах прекрасные формы искусства. И на концертных площадках каждое событие интересно и достойно внимания. Пойду с удовольствием на концерт Viva, Italia. Только посмотрите, какой там состав - легенды! Большая радость, что они приехали в Витебск. И, конечно, наши гранд-мероприятия на главной площадке в Летнем амфитеатре", - сказал Юрий Бондарь.

Глава оргкомитета форума, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко не стал выделять какое-то конкретное мероприятие. "Все наполнение фестиваля мне интересно. Везде хотелось бы побывать, посмотреть, попереживать за конкурсантов. Мы не стоим на месте и развиваем фестиваль", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Александр Карлюкевич и Игорь Петришенко

Министр информации Александр Карлюкевич рассказал о своем желании провести время в джаз-клубе, который организуется по вечерам в дирекции фестиваля. "В этом году джаз, наверное, займет больше места в программе, чем всегда, - отметил Александр Карлюкевич. - И пойду на концерт "Песняров". Этот ансамбль - уникальное явление. Они полвека пишут свою летопись жизни коллектива, а может, и всей Беларуси".

Александр Карлюкевич

На программах Дня Союзного государства акцентировал внимание заместитель председателя Комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Парламентского собрания, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Сегодник. "Нельзя объять необъятное. Жалею, что не попадаю на детский конкурс - это родник творчества и переживаний. И не получится послушать юбилейный концерт коллеги - Ирины Дорофеевой. Но всех туда приглашаю", - отметил он.

Самый ожидаемый для директора форума, гендиректора Центра культуры "Витебск" Глеба Лапицкого концерт уже состоялся - это "Увертюра к фестивалю". "Этот проект был самый непростой организационно. Но судя по откликам - мы попали. И журналисты очень круто об этом написали", - сказал Глеб Лапицкий.

Виктор Николайкин

Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин выделил фест уличного искусства "На семи ветрах", который оживляет улицы города, превращая их в калейдоскоп творчества, интерактива, веселья, доступный для каждого. "Это уникальный проект, наш самородок, - сказал Виктор Николайкин. - Я здесь в Витебске 28-й фестиваль - и не надоедает. Хочется посмотреть все. Мне жаль иногда, что на отдельных концертах есть свободные места. А ведь это прекрасные проекты, достойные внимания. На каких бы мероприятиях я ни был, не жалел никогда об этом".

Владимир Пенин

А вот заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин признался: "Мне бы хотелось просто спокойно посидеть где-то часов до 3 или даже 4 утра, а потом на следующий день отдохнуть".

Чего ожидают от фестиваля другие участники и гости Витебска - это корреспонденты БЕЛТА еще будут узнавать у них самих на фестивальных улицах и площадках. XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" только начинается.-0-

Фото Александра Хитрова