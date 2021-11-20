Петришенко: киноискусство должно нести людям правду

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киноискусство должно нести людям правду. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на открытии XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" в кинотеатре "Москва", передает корреспондент БЕЛТА.

"С 1994 года продолжается добрая, славная традиция проводить фестиваль кино. В этот раз было подано около 270 заявок. Впервые за последнее время заявлено рекордное число стран - 54. У кинофорума действительно замечательный слоган, что актуально в наше бурное время, с учетом тех аспектов, связанных с пандемией. Мы хотим, чтобы благодаря нашему кинофестивалю люди стали еще более добрее. Есть разные традиции, культуры, но существует одно, что объединяет людей, - стремление жить в мире, дружбе и комфорте, чтобы творческая составляющая деятельности человека была направлена на созидание, а симфония кино объединяла людей. Чтобы было меньше различных противоречий, войн, конфликтов, именно искусство должно нести людям правду. Документалистика должна отражать объективную реальность, люди должны видеть и знать, что и как происходило", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, белорусское киноискусство всесторонне поддерживается государством. "Оно направлено на то, чтобы творить, созидать именно в позитивном и ключе, - подчеркнул заместитель премьер-министра. - В этому году мы отмечаем пятидесятилетие белорусской анимации и юбилей Виктора Турова, нашего замечательного кинорежиссера, которому бы в этому году исполнилось бы 85 лет. Поэтому внеконкурсная программа в том числе будет посвящена его творчеству".

"Более более 118 заявок поступило на конкурс молодежного кино "Кино молодых". Нам важно нащупать ту рациональную нить в киноискусстве, которая будет интересна будущим поколениям, молодежи. Таким образом, фестиваль охватывает все стороны жизни и отражает развитие киноискусства. Уверен, что жюри отберут лучшие фильмы, и они будут радовать кинозрителей", - продолжил Игорь Петришко.

Изюминка фестивального движения этого года - организация показов фильмов не только в Минске, но и во всех регионах страны. "99 картин будут демонстрироваться в каждом областном центре. Мы создали атмосферу уюта, комфорта. Я хотел бы пожелать всем нашим зрителям успешных просмотров, получить именно то, чего они ожидают. На этой неделе, пока будет длиться кинофорум, каждый может прикоснуться к этому замечательному искусству", - заключил он.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит с 20 по 26 ноября. Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.-0-

Фото Павла Орловского