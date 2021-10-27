Петришенко: нужно повышать уровень подготовки белорусских конкурсантов "Славянского базара в Витебске"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо повышать уровень подготовки конкурсантов, представляющих Беларусь на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению данного мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Финальный аккорд мероприятия прозвучал три месяца назад, поэтому полагаю, что все организаторы уже детально проанализировали результаты проделанной работы и готовы их обсудить, а также озвучить свои предложения по предстоящему фестивалю в 2022 году. Есть в частности вопросы, которые, на мой взгляд, требуют особого внимания. В первую очередь это касается основных элементов программы фестиваля, таких как гала-концерты открытия и закрытия, детские и взрослые музыкальные конкурсы, гала-концерт мастеров искусств нашей страны. Нужны новые подходы к организации, разработка концепций, яркие и интересные идеи и, конечно же, новые имена", - отметил Игорь Петришенко.

Заместитель премьер-министра также высказал мнение о подготовке конкурсантов, представляющих Беларусь на "Славянском базаре". "Уровень их подготовки, конечно же, необходимо повышать. Мы не должны давать повод нашим соотечественникам сомневаться в серьезности и объективности отбора для взрослого конкурса исполнителей. Ведь на протяжении многих лет Беларусь была представлена на самом достойном уровне, и это всегда вызывало гордость за страну и подогревало интерес к фестивалю", - подчеркнул он.

Игорь Петришенко

Кроме того, по мнению Игоря Петришенко, следует тщательно прорабатывать предложение по кандидатурам на специальную награду Президента Республики Беларусь "Через искусство к миру и созиданию".

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходил с 15 по 18 июля 2021 года. На 27 фестивальных площадках состоялось более 150 мероприятий, в том числе в Летнем амфитеатре - 9 концертов, концертном зале "Витебск" - 10 мероприятий, Национальном академическом драматическом театре им. Я.Коласа - 3, Белорусском театре "Лялька" - 8, Международном пресс-центре - 12, на Площади Победы - 14 мероприятий и другие.

В фестивале приняли участие представители 32 стран мира, впервые были представители Эквадора (взрослый конкурс). На мероприятие было аккредитовано 5 298 человек (Беларусь - 4 354, Россия - 791, Украина - 29, зарубежные страны - 124). Фестивальные события освещали более 410 представителей СМИ из Беларуси, Казахстана, России, Украины и Эстонии.

В ХХХ Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" приняли участие исполнители из 14 стран мира, а в XIX детском музыкальном конкурсе - из 16 стран.-0-