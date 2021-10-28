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28 октября 2021, 13:20

Петришенко: праздник "Купалье" в Александрии сохраняет национальный колорит и радует новыми идеями

Игорь Петришенко. Фото из архива
Игорь Петришенко. Фото из архива

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Александрия собирает друзей" сохраняет национальный колорит и при этом радует новыми идеями и подходами. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания постоянно действующего организационного комитета по подготовке и проведению праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году программа мероприятий республиканского праздника "Купалье" была реализована в полном объеме. По отзывам многих гостей и участников агрогородку Александрия удалось не только собрать друзей, но и порадовать новыми идеями и проектами, сохранив при этом душевность и национальный колорит праздника. На такой результат и была нацелена работа оргокомитета и всех организаторов мероприятия", - отметил Игорь Петришенко.

Во время заседания оргкомитета подвели итоги прошедшего в этом году фестиваля и поставили задачи на будущий год. "У организаторов уже есть конкретные идеи и предложения по проведению предстоящего праздника. При этом необходимо детально поговорить о мерах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности присутствующих на фестивале граждан. На каждом заседании оргкомитета красной нитью проводили установку, что все должно быть продумано до мелочей. Работа всех без исключения служб должна быть направлена как на упреждение возможностей возникновения внештатных ситуаций, так и на оперативное решение связанных с ними вопросов", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

По информации Могилевского облисполкома, гостями "Купалья" в этом году стали порядка 66 тыс. человек. На протяжении всего праздника для них работали тематические площадки: "Зроблена ў Беларусi","Ручнік народнага адзінства", молодежная площадка "Талака", "Кiрмашовыя забавы","У гасцях у казкі","Свята цырка", шоу различных цирковых жанров, фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции. Также прошел финал республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села". По словам заместителя председателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко, на протяжении всего праздника для гостей работали две концертные площадки, выступили более 1 тыс. артистов.

Торговое обслуживание гостей обеспечивали 120 субъектов хозяйствования (в 2020 году их было 80).

В 2022 году основные мероприятия республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") предложили провести 9 июля. "Необходимо внести предложения по совершенствованию инфраструктуры праздника, более широкому вовлечению молодежи в процесс подготовки и проведения фестиваля, обдумать новые подходы и идеи в организации проекта "Властелин села", - поставил задачи Игорь Петришенко.-0-

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