Петришенко: программа "Славянского базара" должна отвечать в том числе завтрашнему дню

11 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Программа "Славянского базара" должна отвечать в том числе завтрашнему дню. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на выездном заседании организационного комитета по подготовке и проведению форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль в этом году не должен потеряться на фоне других мероприятий, имеющих важное политическое и социальное значение. Его культурная программа должна соответствовать не только сегодняшнему, но и завтрашнему дню", - подчеркнул Игорь Петришенко. Он также выразил уверенность, что новые, уже анонсированные мероприятия разнообразят программу форума, привлекут больше внимания молодежи и подарят новые впечатления гостям.

По оценке вице-премьера, Минкультуры, Витебский облисполком и Витебский горисполком, Центр культуры "Витебск" провели большую работу по подготовке "Славянского базара", инфраструктуры города. Вместе с тем решение некоторых вопросов неоправданно затянулось. Также требуется активизировать информационную и рекламную кампанию. "Внебюджетные доходы форума должны расти. Задача минимум на этот год по самоокупаемости - 87%. Пока мы до этих цифр не дошли", - заметил он.

Отдельное внимание Игорь Петришенко уделил вопросу подготовки города к проведению форума. "Первые мероприятия фестиваля начинаются 8 июля, поэтому ко Дню Независимости должна быть обеспечена полная готовность. До 3 июля все необходимо привести в порядок, чтобы достойно встретить наш главный государственный праздник и потом провести "Славянский базар", - сказал вице-премьер.

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