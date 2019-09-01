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01 сентября 2019, 15:01

Петришенко: проведение Дня белорусской письменности в разных городах способствует их развитию

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Игорь Петришенко: Проведение Дня белорусской письменности в разных городах способствует их развитию

1 сентября, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Традиция проводить День белорусской письменности в разных городах способствует развитию и преображению этих населенных пунктов. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"К празднику город преобразился. Похорошели улицы, дома, люди стали больше улыбаться. Все это останется в Слониме и после праздника. Мы должны создать такую комфортную атмосферу и в плане быта, и в плане культуры в каждом уголке страны. Важно, чтобы люди гордились своими родными местами", - отметил Игорь Петришенко. Он подчеркнул, что этому способствует традиция проводить День белорусской письменности в разных городах.

"Праздник за свою более чем 25-летнюю историю приобрел немало хороших традиций. Важно и то, что он постоянно развивается, каждый год в программу привносится что-то новое и интересное", - сказал вице-премьер. В частности, участвуя в квест-игре "Код Сапеги", слонимчане и гости города смогли больше узнать о личности Льва Сапеги, местах в Слониме, связанных с известной личностью.

К празднику в регионе была активизирована работа по повышению туристической привлекательности, тем более что Слониму есть что предложить туристу. Так, это единственный в стране город с населением меньше 50 тыс. человек, где есть свой театр. При этом театральные традиции здесь насчитывают уже несколько столетий. Здесь проходит немало значимых мероприятий. В 2020 году, например, будет отмечаться 500-летний юбилей Свято-Успенского Жировичского монастыря.

"Поток туристов будет лишь расти. Поспособствует этому и возможность для иностранцев путешествовать по территории Гродненской области без визы", - выразил уверенность Игорь Петришенко.

XXVI День белорусской письменности проходит с 31 августа по 1 сентября в Слониме более чем на десяти площадках города. В первый день состоялось открытие книжного магазина "Сонет", прошли выставки, концерты, научные конференции и литературные чтения.

Сегодня весь центр Слонима превратился в одну большую праздничную площадку. Начало программе положила церемония открытия памятника Льву Сапеге, потом состоялось театрализованное шествие участников праздника по центральным улицам Слонима. Кульминацией праздника стало вручение Национальной литературной премии. На церемонии открытия исполнили гимн Дня белорусской письменности, после начался концерт Союза писателей Беларуси "Край бацькоўскі, мой край родны". Одним из сюрпризов церемонии открытия стала передача Гродненской области раритетного издания Статута ВКЛ.

В центре Слонима работают тематические площадки. Открыта выставка книги и прессы, где представлены лучшие издания художественной и учебной книги, книги для детей и юношества, энциклопедическая литература, альбомы, периодика. Проходят презентации книг от писателей, автограф-сессии. На одной из площадок гостям праздника предлагают попробовать блюда, приготовленные по рецептам из книг классиков, в том числе верещаку, клецки, пирог с гусиной печенкой, и даже карпа по-шляхетски. У всех желающих была возможность попробовать свои силы в традиционных ремеслах. На мастер-классах можно было научиться делать горшки, вырезать деревянные ложки и плести шляпу из соломы. По всему городу развернулись концертные и игровые, выставочные и торговые площадки.

Программа Дня письменности также включает гашение памятных марки и почтового конверта. Закрытие форума состоится в 20.00. Запланирована концертная программа мастеров искусств "Льецца песня па-над Шчарай" и церемония передачи эстафеты праздника городу Белыничи Могилевской области.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново.-0-

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