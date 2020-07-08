Петришенко: все мероприятия "Славянского базара" должны пройти ярко и оставить позитивные впечатления

8 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Все мероприятия "Славянского базара" должны пройти ярко и оставить позитивные впечатления. Об этом по итогам выездного заседания оргкомитета по подготовке праздника "Александрия собирает друзей" и фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году насыщенную творческую программу для "Славянского базара" готовят звезды украинской эстрады. На сцене фестиваля выступят Таисия Повалий, Николай Гнатюк, группа KAZKA и другие. Свое творчество представят и молодежные группы. Этот концерт пройдет 18 июля.

Дополнят праздник в Витебске детский и взрослый конкурсы исполнительского искусства. "Все эти мероприятия должны пройти ярко и оставить у наших гостей только позитивные впечатления", - поделился вице-премьер.

Во время выездного заседания оргкомитет ознакомился с готовностью инфраструктуры фестиваля и других служб, которые будут действовать в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией в мире. Как отметил Игорь Петришенко, в текущем году есть необходимость принятия мер по обеспечению безопасности гостей праздника.

Помимо этого обсудили применение разнообразных инноваций в создании праздничной атмосферы и работу экскурсионных туров, которые будут доступны во время фестиваля.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля.-0-