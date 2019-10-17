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Культура
17 октября 2019, 12:20

Певческая традиция Полоцкого района вошла в список нематериальных ценностей Беларуси

Фото Полоцкого районного Центра культуры
Фото Полоцкого районного Центра культуры

17 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Министерство культуры придало статус нематериальной историко-культурной ценности "Спеўнай традыцыі выканання купальскіх і жніўных песень "уперахлёст" у вёсцы Багатырская Полацкага раёна Віцебскай вобласці", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Полоцкого районного Центра культуры Наталья Демина.

Исполняет эти песни и поддерживает традицию сегодня народный фольклорный коллектив "Галасы спадчыны". Он основан в 1971 году при Богатырском сельском Доме культуры. Участники коллектива, работники культуры района собирали материал много лет. Общались со старшим поколением местных жителей деревни, узнавали, как и когда исполнялись песни. Искали информацию также в соседних селах.

"Уникальность манеры исполнения в том, что коллектив делится на две части. Первая группа запевает, тянет длинную ноту, и на ней вступает вторая группа исполнителей. Получается в прямом смысле слова перехлест. Фольклорный коллектив "Галасы спадчыны" посетил множество фестивалей, и эксперты часто обращали внимание на эту особенность", - отметила Наталья Демина.

Список историко-культурных ценностей Витебской области включает 957 позиций. В этом году перечень пополнили еще три объекта: памятник битве 1812 года в агрогородке Вороны Витебского района, Шуховская водонапорная башня в Толочинском районе и памятник "Суражские ворота".

Беларусь была одной из первых стран, подписавших Конвенцию ЮНЕСКО 2003 года о сохранении нематериального культурного наследия. Беларусь входит в состав Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.-0-

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