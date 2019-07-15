Певец Pupo превратил свое выступление на "Славянском базаре" в дискотеку и покорил зал импровизацией

15 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В день закрытия "Славянского базара в Витебске" в Летнем амфитеатре прошел гала-концерт итальянских исполнителей "Viva, Italia!", передает корреспондент БЕЛТА.

Учителем итальянского языка для зрителей стал ведущий вечера Денис Дудинский. Между выступлениями он образовывал публику, рассказывая, что значат те или иные слова, а также провел ликбез и рассказал молодой публике, как в 1980-е годы старшее поколение записывало музыку на кассеты, бобины и пластинки.

Одним из первых на сцену вышел Риккардо Фольи. Темпераментный итальянец не мог пройти мимо красавицы-ведущей Алины Стельмаковой. "Я, конечно, старенький, но глаза у меня видят хорошо", - пошутил он.

На сцену Летнего амфитеатра поднимались и современные итальянские артисты. Зрители тепло встречали их, но ждали легенд. Когда вышла группа Savage и на английском спела "Only You", "Good Bye", "Don't Cry Tonight", зал взорвался.

Следом вышла In-Grid. Под ее хит "Tu Es Foutu" никто в зале уже не мог оставаться на местах. Одну из композиций она исполнила вместе с энергичным итальянцем Pupo. Он же и сделал сегодняшний концерт. Бодрый и темпераментный итальянец показал, как нужно работать с публикой: он прошел между рядами, обнимался со зрителями и превратил свое выступление в зажигательную дискотеку.

На прощание Pupo своей импровизацией преподнес настоящий сюрприз. Артист вызвал на сцену пятерых зрителей, среди которых оказался и итальянец, что удивило самого певца. Вместе с ними Pupo исполнил песню "Gelato Al Cioccolato", зал был в восторге и безудержно повторял слова припева. Импровизация "зашла" на ура.

Сегодня в Летнем амфитеатре пройдет торжественное закрытие фестиваля "Славянский базар в Витебске", но концерты еще продолжатся 16 и 17 июля.-0-