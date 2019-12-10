Певица Таисия Повалий отмечает 55-летие

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Украины и Ингушетии певица Таисия Повалий празднует сегодня 55-летие.

Родилась певица 10 декабря 1964 в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области. С раннего детства Тая выступала на сцене с детским ансамблем, а первые настоящие гастроли будущего "золотого голоса Украины" состоялись, когда девочке было всего шесть лет. Учитель музыки взял маленькую Таечку на выездной концерт, где она блистательно выступила, очаровав публику. По признанию самой певицы, она до сих пор помнит те первые аплодисменты - щедрые, искренние, долгие. За то выступление ей заплатили настоящий гонорар, который она тут же потратила на подарки маме Нине Даниловне.

После окончания школы Таисия поступила в Киевское государственное высшее музыкальное училище имени Р.М.Глиэра на дирижерско-хоровое отделение. Факультативно занималась академическим вокалом, в совершенстве овладев различными манерами пения - от оперной арии до стиля соул. Певице прочили большое оперное будущее, однако ее творческая судьба сложилась иначе. В 1984 году, окончив училище, Таисия Повалий начинает работать в Киевском государственном мюзик-холле - сначала в вокальной группе, затем солисткой.

Артистка успешно участвует в различных музыкальных фестивалях. В 1990 году она побеждает в престижном конкурсе Гостелерадио СССР "Новые имена" в Москве. В 1993-м одерживает уверенную победу на международном фестивале искусств "Славянский базар", получает Гран-при конкурса молодых вокалистов и сразу становится известной на всем постсоветском пространстве. После успеха на "Славянском базаре" карьера будущей легенды украинского шоу-бизнеса начала стремительно набирать обороты. В 1994 году Таисия Повалий признана лучшей певицей Украины и лучшим музыкантом года по итогам национального музыкального телефестиваля "Новые звезды старого года". В 1996 году она удостоена почетного звания "Звезда эстрады года".

В 1995 году певица выпускает свой первый сольный альбом "Панно кохання", снимает видеоклип на одну из самых популярных на тот момент песен "Просто Тая".

В марте 1996 года Таисия Повалий была удостоена звания заслуженной артистки Украины. А спустя полтора года, 30 октября 1997-го, ей было присвоено звание народной артистки Украины.

Таисия Повалий продолжает активную творческую деятельность, выпускает альбомы, дает сольные концерты, снимает видеоклипы. В 2002 году она начала сотрудничество с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, артисты записали 21 песню на украинском языке и выпустили совместный альбом. Значимым этапом в музыкальной карьере певицы стало знакомство в 2004 году с Николаем Басковым. Их дуэтные песни "Отпусти меня", "Ты далеко", "Снегом белым", "Река судьбы" полюбились слушателям во многих уголках планеты. Артисты успешно гастролируют по странам СНГ и за рубежом, в том числе в США и Канаде, Израиле и Германии. В 2009 году появился новый яркий дуэтный союз - на этот раз со Стасом Михайловым. Их совместный хит "Отпусти" собирает немало призов, среди которых "Золотой граммофон", "Песня года". При этом Таисия Николаевна продолжает развиваться и как сольная артистка.

В 2011 году звезда Таисии Повалий появилась на Аллее звезд в центре Киева. В разные годы этой престижной награды были удостоены такие выдающиеся личности, как София Ротару, Иосиф Кобзон, Игорь Крутой.

Творчество Таисии Николаевны любят и высоко ценят не только на ее родине. В 2012-м певице было присвоено звание народной артистки Ингушетии. А в нынешнем году Таисия Повалий была удостоена специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Александр Лукашенко вручил ее певице во время торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". На церемонии Президент отметил, что у Таисии Повалий особая история: в свое время она стала победительницей конкурса молодых исполнителей на сцене Летнего амфитеатра, а теперь ее имя заслуженно засияло на площади лауреатов "Славянского базара". Глава государства пожелал, чтобы творческий путь Таисии Повалий стал достойным примером для всех, кто делает первые шаги в мире музыки. Таисия Николаевна призналась, что получение специальной награды Президента Беларуси стало для нее очень важным событием. "То, что я получаю ее на белорусской земле, для меня тоже очень важно, ведь именно здесь делается все ради мира, дружбы и взаимопонимания между людьми", - подчеркнула она.

Сейчас Таисия Повалий - одна из самых гастролирующих артисток Украины. Ее репертуар вобрал в себя практически всю палитру музыкальных стилей и направлений - от народных песен и классики до композиций в стиле соул. Но главным в творчестве певицы была и остается популярная музыка, полюбившаяся миллионам людей. Артистку заметно выделяет сильный, редкий по густому тембральному окрасу голос. Позволяя себе экспериментировать в поисках нового, она много импровизирует, что придает каждому ее выступлению неповторимость. За 20 лет на профессиональной сцене Таисия Повалий выпустила около полутора десятков альбомов, в которые вошли более 150 композиций разных стилей и жанров, сняла более 20 видеоклипов, приняла участие не в одной сотне концертов и передач.

Таисия Николаевна впервые вышла замуж еще будучи студенткой, в 1982 году. Ее избранником стал композитор и аранжировщик Владимир Повалий, от которого она унаследовала фамилию, ныне известную миллионам слушателей. В 1983 году у пары родился сын Денис, однако после 11 лет совместной жизни семья распалась. В 1993 году Таисия Повалий вышла замуж за музыканта Игоря Лихуту, который поверил в талант певицы и во многом способствовал ее развитию на профессиональной сцене. С тех пор и сложился их семейный и творческий союз - Игорь Лихута является не только мужем Таисии Повалий, но и ее продюсером.

Благодаря таланту, усердию и трудолюбию Таисия Николаевна многого добилась на музыкальной сцене, на ее счету всевозможные награды и престижные премии, однако, по словам самой певицы, она не собирается останавливаться на достигнутом. В ее планах новые песни, съемки, гастроли.-0-