Пианист и композитор Фазыл Сай выступит на фестивале Юрия Башмета

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный музыкант из Турции Фазыл Сай выступит на XIV Международном фестивале Юрия Башмета в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.
В Большом зале Белгосфилармонии 2 октября выступит камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера, в состав которого входят лауреаты самых престижных мировых конкурсов и концертмейстеры ведущих оркестром мира. В качестве приглашенного солиста на сцену выйдет Фазыл Сай - пианист и композитор, который собирает не только залы филармоний, но и стадионы, а его гастрольный график расписан на несколько лет вперед. Записанные им альбомы неоднократно получали престижные международные премии.
"Фазыл Сай - пианист номер один в Турции, композитор, произведения которого исполняются по всему миру, а также музыкант, который способен просто гипнотизировать публику своим исполнением, открывая слушателю мир образов, - отмечает художественный руководитель фестиваля Ростислав Кример. - Мы искренне рады тому, что, наконец, он приедет в Минск. Я приглашаю всех слушателей на концерт, потому что он будет особенным и незабываемым".
Пианист исполнит свое произведение "Шелковый путь", а также концерт для фортепиано с оркестром Вольфганга Моцарта. Во втором отделении прозвучит венская классика.
XIV Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске с 27 сентября по 12 октября. В лучших залах белорусской столицы выступят музыканты из разных стран мира, в том числе Королевский филармонический оркестр Лондона, который даст концерт 27 сентября в Большом зале Дворца Республики.-0-
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