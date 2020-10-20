Пичетовские чтения на тему войны в истории человечества пройдут в БГУ 21 октября

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная онлайн-конференция "Пичетовские чтения 2020: войны в истории человечества" пройдет 21 октября в БГУ. Мероприятие приурочено к 75-летию Победы над фашизмом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участие в форуме примут более 50 историков и ученых из Беларуси, России и Украины. Это представители БГУ, Института истории НАН Беларуси, Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, Волынского национального университета им.Леси Украинки (Украина), Института права Башкирского государственного университета (Россия).

"Центральным местом в научных дискуссиях станут сюжеты и события Великой Отечественной войны, обсуждение теоретических вопросов в контексте общей проблемы войны и цивилизации и представление нарративных исследовательских находок в конкретике военной истории. Также ожидается представление новых материалов о научной деятельности в годы войны первого ректора БГУ Владимира Пичеты и многих других ученых Беларуси. Кроме этого, участники конференции рассмотрят вопросы военной истории университета и роль преподавателей и студентов БГУ в приближении Победы", - рассказали в пресс-службе.

Работа форума разделена на шесть тематических секций: "Войны в истории Беларуси", "Белорусский государственный университет в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн", "Всемирная история в контексте войн и локальных конфликтов", "Цивилизация и войны","Документальная память о войне" и "Человек на войне".

По итогам конференции издадут сборник материалов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ и Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Лучшие доклады планируется опубликовать на английском языке в сборнике, индексируемом в базе данных Scopus.

Организатором выступает исторический факультет БГУ.-0-