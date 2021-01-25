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Культура
25 января 2021, 09:56

Писатели Гомельской области проведут 2021-й под знаком Года классической литературы и чтения

Фото из архива
Фото из архива

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 2021-й будет Годом классической литературы и чтения, сообщил БЕЛТА председатель областного отделения Союза писателей Беларуси, прозаик и публицист Владимир Гаврилович.

В течение года писатели региона будут обращать особое внимание читателей на творческое наследие народных писателей Беларуси Ивана Шамякина и Ивана Мележа, 100-летие со дня рождения которых отмечается в январе и феврале. "Мы в очередной раз пригласим всех прочесть или перечитать талантливые художественные произведения мастеров слова. К слову, в 2022-м будем отмечать 100-летие еще одного своего талантливого земляка - советского прозаика и поэта, уроженца глубинки Полесья Николая Гомолко. Поэтому не исключаем, что Год классической литературы и чтения будет продлен", - сказал Владимир Гаврилович.

Также литераторы предложат жителям региона обсудить созданное классиками белорусской литературы и открыть для себя произведения русской, украинской и мировой литературы в целом.

В области запланированы десятки мероприятий, которые литераторы организуют в том числе с партнерами организации. "Настоящими помощниками писателей в реализации задуманного станут, как и ранее, работники культуры, библиотекари, педагоги и интеллигенция региона", - рассказал Владимир Гаврилович.

По традиции особое внимание писательской организацией будет уделено юным талантам. Например, актив отделения уже подводит итоги открытых областных литературных конкурсов "Сям'я - аснова шчасця і кахання" и "Белыя вішні і яблыні", посвященные 100-летию Шамякина и Мележа. Жюри изучило более 300 эссе и зарисовок, рассказов начинающих и профессиональных авторов со всех регионов республики. В отделении СПБ уже задумались об издании специального сборника по итогам этих двух конкурсов.

Владимир Гаврилович уверен, что популяризация литературы и чтения - одна из приоритетных задач как государства, так и всех без исключения творческих общественных структур. "Она станет одной из ключевых тем не только повседневной деятельности каждого писателя отделения, но и форума - XVI Международного фестиваля-праздника "Славянские литературные дожинки - 2021". Он пройдет осенью в новом формате. В числе мероприятий запланирована конференция творческой и научной интеллигенции трех стран - Беларуси, России и Украины. Тема чтения также будет в центре внимания третьего областного фестиваля литературы "На Земле Кирилла Туровского", - подчеркнул он.

По мнению председателя областного отделения Союза писателей Беларуси, литература - главный ключ для самопознания. "Только она может сделать из человека личность, ведь именно в художественном произведении можно найти частичку себя. Уверен, что наша богатая литературная классика (как белорусская, так и русская) способна помочь, особенно подрастающему поколению, молодым людям обрести свою жизненную позицию и особое отношение к разным жизненным вопросам путем анализа действий персонажей и усвоения жизненных уроков автора. Живое слово современного писателя - о времени и о нас, о классиках, о творчестве как явлении и чтении будет как раз направлено на то, чтобы люди ХХI столетия захотели взять в руки хорошую книгу и обязательно прочесть ее", - резюмировал он.-0-

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