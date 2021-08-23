Писатели и время: участники круглого стола ко Дню письменности обсудят развитие гуманитарного пространства

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня белорусской письменности, 3 сентября, состоится международный круглый стол "Писатель и единое гуманитарное пространство", в котором примут участие представители 10 стран. Об этом журналистам сообщил сегодня заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА."Круглый стол - один из проектов, который должен на новом уровне зацепить читателей и писателей, максимально привлечь внимание общественности ко Дню белорусской письменности, тем вопросам, которые волнуют писательскую среду, - сказал Игорь Бузовский. - Заявленная тема, которая идет через все наши круглые столы, - писатели и время. Каждый год мы дополняем эту глобальную тему специализированным направлениями, которые могут вызвать интерес и определенный резонанс, чтобы писательское слово было более значительным и весомым. Сейчас это требование времени".Формат круглого стола предполагает общение в экспертной среде очно в 12.00 в конференц-зале Дворца Республики в Минске с онлайн-подключением именитых писателей, известных политологов, аналитиков, обозревателей. "Один из основных посылов, который закладывался в организацию проведения круглого стола, - привлечение специалистов в своем направлении, тех, кто сегодня может поделиться мыслями не только на своих профессиональных площадках, но и посредством книги, которые сегодня затрагивают самые разные направления и стороны жизни общества - для максимального среза и отражения времени, в котором живем", - подчеркнул замминистра.По его словам, цель круглого стола - предоставить площадку, чтобы обозначить свою позицию по этой тематике. "Предварительно мы предложили всем участникам кратко изложить свои мысли на заданную тему. В дальнейшем постараемся по имеющимся сегодня каналам - через средства массовой информации, организаторов Дня белорусской письменности - широко это распространить, - рассказал Игорь Бузовский. - В прошлом году мы уже реализовали подобную инициативу. Были собраны интереснейшие размышления, которые требуют, чтобы о них знало гораздо большее количество читателей и зрителей".В круглом столе примут участие представители 10 стран. Помимо этого, Союз писателей Беларуси заключил соглашения о сотрудничестве с организациями из 39 стран. "Единое гуманитарное пространство - это то, над чем мы сегодня работаем. Нам есть, о чем говорить, есть общие темы и интересы. У нас есть наработанные процессы, которые позволяют вести речь о десятках лет взаимодействия. Проекты, реализованные ранее, - неотъемлемая часть Дня белорусской письменности и непосредственно круглого стола, - отметил Игорь Бузовский. - На базе, которая была создана, мы будем расширять наше единое гуманитарное пространство и привлекать новых участников".В этом году будет предоставлена возможность задавать вопросы спикерам на волнующие темы в онлайн-режиме. "У нас будет большое представительство из разных стран и кругов - общественных, политических, писательских. Участники могут обращаться к кому угодно, таким образом даже модерировать само ведение круглого стола. Эта форма сохранится, невзирая на то, что мы ожидаем разных подходов и мнений, потому как сегодня (ни для кого не секрет) звучат и критические замечания, и предложения, и похвала в адрес писателей, книг по тем подходам, которые есть в плане развития книгоиздания. Однако мы стремимся не допустить равнодушия, во время которого происходят самые деструктивные процессы".-0-