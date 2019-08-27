Писатели из более 10 стран приедут в Слоним на круглый стол к Дню белорусской письменности

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатели из более десяти стран примут участие в международном круглом столе в Слониме к Дню белорусской письменности, сообщил журналистам директор издательства "Мастацкая літаратура" Александр Бадак, передает корреспондент БЕЛТА.

"К участию в круглом столе приглашены представители более чем 10 стран. Это Азербайджан, Грузия, Италия, Казахстан, Китай, Литва, Молдова, Польша, Россия, Сербия, Узбекистан и Украина. Возможно, еще несколько стран к нам присоединятся, но это те, кто уже подтвердил свое участие. Организаторы круглого стола стараются, чтобы среди участников были, в том числе писатели, которые хорошо известны широкому кругу белорусских читателей. В этом году мы надеемся, что к нам приедет народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев", - рассказал Александр Бадак.

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