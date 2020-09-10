Писатели из России и Украины приедут на "Славянские литературные дожинки" в Гомель

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Творческие делегации из России и Украины встретятся на XV Международном фестивале-празднике "Славянские литературные дожинки", которые пройдут в Гомеле и Гомельской области 10-12 сентября. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА член правления и президиума Союза писателей Беларуси, Союза писателей Союзного государства, председатель Гомельского областного отделения СПБ Владимир Гаврилович.

Параллельно пройдут ІV Международный форум молодых литераторов и любителей художественного творчества "Слово" и второй открытый межрегиональный фестиваль литературы, культуры, искусства и народных традиций "На земле Кириллы Туровского".

Более 200 профессиональных литераторов, молодых творцов и любителей искусства слова окунутся в эти дни в насыщенную фестивальную жизнь. Праздничные площадки развернутся в областном центре и регионах. В программе - многочисленные творческие встречи, презентации, выставки, автограф-сессии, мастер-классы.

Участие в мероприятиях подтвердили делегации региональных структур и Союза писателей России, а также Союза писателей Украины и Международного союза писателей и мастеров искусств. На фестивальных площадках почетные гости также будут презентовать свои новые книги.

В этом году Союз писателей Беларуси отмечает 15-летие организации. По словам Владимира Гавриловича, за этот период прошло становление областного отделения. Многогранная деятельность почти семи десятков литераторов ярко отражается не только в культурной жизни по месту жительства писателей, но и стала заметной и востребованной в регионе и за пределами страны.

За это время основано и проведено 95 литературных конкурсов, продолжается работа по увековечиванию как классиков белорусской литературы - уроженцев Гомельской области, так и талантливых творцов региона. К примеру, благодаря инициативе писателей за собранные спонсорские средства увековечена память Ивана Серкова (открыта мемориальная доска в агрогородке Поколюбичи Гомельского района, его именем названа одна из улиц этого населенного пункта). Мемориальная доска открыта в Гомеле в память Анатолия Гречаникова. С легкой руки областного отделения СПБ и при непосредственном участии писательской общественности создан музей Николая Гомолки в Житковичах. Концептуально обновился и Музей литературы Гомельщины в областном центре, организованный по инициативе актива отделения и поддержке облисполкома.

Областная организация основала и остается бессменным инициатором международного фестиваля-праздника "Славянские литературные дожинки". "Приятно отметить, что за годы проведения фестиваль стал одним из брендов региона. Он нацелен на поддержку писателей и их труда, популяризацию творческих людей области и славянских стран. Немаловажно также выявление и поддержка талантливых авторов, в том числе среди молодежи. Фест целенаправленно раскрывает Гомель и область как город и регион литературной и исторической значимости. Ежегодно его участниками становятся около 150 славянских писателей-профессионалов и начинающих авторов. Именно со "Славянских литературных дожинок" вырос новый фестиваль в Неклиновском районе Ростовской области - международный фестиваль молодежной поэзии и переводов "Берега дружбы", - рассказал Владимир Гаврилович. С 2020 года Гомельское областное отделение СПБ совместно с коллегами из Украины и Болгарии реализует еще один международный проект по переводу произведений на славянские языки.-0-