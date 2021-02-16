Писатели, сценаристы и государственные деятели: в Минске открылась выставка о Мележе и Шамякине

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная выставка "С высоты большого юбилея: Мележу и Шамякину посвящается" из цикла "Литература в искусстве" открылась сегодня в Президентской библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я помню то время, когда тексты Ивана Мележа и Ивана Шамякина читали все. Выход каждой книги был событием. Сегодня могу сказать, что одно и то же произведение, прочитанное в разном возрасте, рождает определенные образы и аллюзии, которые дают тебе возможность рефлексировать. Например, мележевских "Людзей на балоце" можно перечитывать бесконечное количество раз по той причине, что все архетипы белорусского национального характера со всеми положительными и негативными чертами были воплощены в его героях. Есть литература высоких смыслов, которая апеллирует к человечности. И эта человечность прочитывается в текстах этих писателей", - отметил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Организаторы поставили перед собой цель с помощью выставки познакомить широкую аудиторию с выдающимися произведениями белорусских классиков, которые переведены не только на языки народов мира, но и на язык кинематографа. "Сегодня мы рассматриваем Ивана Мележа и Ивана Шамякина как многогранных личностей, то есть мы отдаем дань их литературному таланту, показываем их как государственных политических деятелей. На этой выставке посетители могут увидеть уникальные документы, например, афишу 1950 годов о встрече Ивана Шамякина с читателями в нашей библиотеке, книги, подписанные писателями для читателей библиотеки", - рассказала заведующая отделом библиотечного маркетинга Президентской библиотеки Юлия Сермяжко.

Многие произведения белорусских классиков легли в основу фильмов. "В экспозиции есть дела некоторых фильмов с информацией о стоимости производства картины, гонорарах актеров, метраже потраченной ленты, документация о поправках в сценариях, альбомы фотопроб, костюмы и реквизит, которые использовались на съемках. Национальная киностудия "Беларусьфильм" предоставила для выставки фотографии со съемок", - подчеркнула Юлия Сермяжко.

"Иван Шамякин - один из самых востребованных кинематографистами авторов. По его произведениям было снято шесть художественных фильмов. К его творчеству обращались маститые режиссеры, среди которых Игорь Добролюбов, Михаил Пташук, Маргарита Касымова, а Виктор Туров снял две картины по книгам Ивана Мележа. Киностудия "Беларусьфильм" также сняла два документальных фильма про писателей и неоднократно обращалась к творчеству классиков. Их произведения говорят о тех ценностях, которые вечны", - обратил внимание генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский.

Эта экспозиция продолжает цикл выставок Президентской библиотеки, посвященных наиболее известным произведениям отечественной литературы, книгам, на которых воспитано не одно поколение белорусов и которые являются визиткой нашей страны в мировом культурном пространстве. Кроме того, посетителям представили документы, материалы и фотоснимки, посвященные общественной и политической деятельности писателей: депутатские мандаты, письма с ответами на депутатские запросы, тексты выступлений перед избирателями, выступлений на заседаниях Совета мира.

Партнерами Президентской библиотеки в данном проекте являются Национальная киностудия "Беларусьфильм", Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, Государственный музей истории белорусской литературы.

Все желающие смогут ознакомиться с экспозицией до 1 марта.-0-