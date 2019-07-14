Пять хоров примут участие в празднике "Славянский благовест"

14 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пять хоров подарят слушателям свое пение на празднике "Славянский благовест" в Витебске, сообщил на пресс-конференции пресс-секретарь Витебской епархии протоиерей Андрей Смольский, передает корреспондент БЕЛТА.

В программу "Славянского базара в Витебске" в этом году включен новый проект - праздник хоровой музыки "Славянский благовест". С идеей его проведения выступила дирекция фестиваля. Предложение поддержали Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий.

Сегодня в пяти храмах Витебска уже прошел праздник колокольного звона. В 16.00 продолжат программу мероприятия своими выступлениями хоры. "Это мужской хор Витебской духовной семинарии, женский ансамбль "Благо" отдела образования Витебской епархии, клиросный ансамбль "Оршанский благовест" Храма Рождества Пресвятой Богородицы города Орша, а также праздничный хор Кафедрального собора Успения Богородицы Молодечно и женский вокальный ансамбль сотрудников Белорусской госакадемии музыки Vocedelcuore ("Поющие сердцем")", - сообщил Андрей Смольский.

Он добавил, что переговоры о возможном участии в празднике велись с храмами России, Грузии, Армении и Украины. Но они по разным обстоятельствам приехать не смогли. Планируется, что они выступят в следующем году, если праздник будет иметь продолжение.

Первый проректор Витебской духовной семинарии протоиерей Константин Изофатов отметил, что культура и религия связаны, они имеют единые корни. "Поэтому совершенно органично и естественно, что к 28-му году существования "Славянского базара" он приобрел свое духовное измерение, - сказал священник. - Хотя элементы этого были и раньше, проходили совместные мероприятия, в том числе хоровые. Некоторые звезды давали благотворительные концерты на фестивале для строительства Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске. "Славянский благовест" - пилотный проект. Думаю, он получит свое дальнейшее развитие".

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" проходит с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-