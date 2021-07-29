Пять художественных выставок открылись во Дворце искусства

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять художественных выставок открылись сегодня во Дворце искусства, передает корреспондент БЕЛТА.

Посетителям представили несколько новых проектов Белорусского союза художников - выставки "35 гадоў пад знакам "Ч", "Пласт-21", "Чатыры чвэрці. Расліны", "Вежы. Kasia & Basia" и "Александр Лыщик. Скульптура". "В этих проектах нет общей концепции, мы просто хотели показать разные направления, темы в искусстве, которые сейчас очень актуальны", - отметила первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

"Когда происходит такой "взрыв" каких-то интересных художественных форм - это всегда вызывает большой интерес. Мы в любом случае должны привлекать людей. И вот кому-то нравится керамика, а кому-то живопись. А когда мы перемешиваем в одном пространстве разные виды искусства, то человек поневоле посещает и смотрит все. Это определенный момент образования и самообразования для зрителя", - уверена искусствовед.

В экспозиции "35 гадоў пад знакам "Ч" представлено более 70 работ живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства художников из разных регионов страны, посвященных теме экологических катастроф и их последствий. "Тема Чернобыля в любом случае актуальна, даже если не учитывать тот факт, что в этом году годовщина со дня аварии. Высказывание на эту тему для нас всегда будет болезненно и здесь важно предоставлять слово не только старшему поколению художников, а и молодежи. Время идет, становится все меньше и меньше людей, которые были очевидцами тех событий. Больше приходит молодежи, которая на совершенно другом уровне это видит. И то, что молодежь интересуется этой темой, говорит о том, что все-таки до сих пор болит и эта тема важна. Кроме того, сегодня она начинает перерастать рамки чисто Чернобыльской аварии и становится темой экологической катастрофы в целом", - рассказала Наталья Шарангович.

В экспозиции посетители смогут познакомиться с работами многих уже известных в Беларуси творцов. С произведениями народных художников Беларуси Гавриила Ващенко и Владимира Товстика, заслуженных деятелей искусств Валерия Шкарубо, Владимира Слободчикова, Виктора Барабанцева, Владимира Уроднича, Владимира Кожуха, Роберта Ландарского. Представлена также живопись Владимира Гордиенко, Виктора Шматова, Виктора Тихонова, Геннадия Козела, Василия Костюченко, Леонида Гомонова, Глеба Отчика, Анатолия Отчика, графика Юрия Хилько, Владимира Васюка, Константина Ващенко, скульптура Владимира Слободчикова, Александра Слепова, гобелены Людмилы Петруль, Нины Пилюзиной, Светланы Баранковской, Татьяны Козик.

"Также мы открываем две выставки керамики - "Пласт-21" и "Чатыры чвэрці. Расліны" Валерия и Максима Колтыгиных. Декоративно-прикладное искусство во всяких его вариациях очень развито в Беларуси, поэтому эти экспозиции будут интересны многим посетителям. У нас очень любят гобелены, расписанные ткани и, конечно, керамику. Ведь керамика - это то, с чего начиналась, наверное, наша материальная культура. Любой человек с детства помнит, что первое, что находили на всяких раскопках - это керамические вещи. Искусство керамики до сих пор волнует людей, особенно какие-то авторские вещи", - подчеркнула искусствовед.

В экспозиции "Пласт-21" представлено более 50 пластов, созданных уже известными художниками и студентами художественных учебных заведений страны. В отличие от привычных выставок декоративного искусства, когда в одной экспозиции объединяются различные формы, жанры, функции и материалы, новый проект выделяет только единственное яркое направление - пласты из керамики и стекла. "У нас достаточно большая секция декоративно-прикладного искусства, но мы хотели показать только определенный разрез в керамике. И вот на этой выставке взят очень интересный аспект этого вида искусства - поверхность, пласт. В нашем представлении - тарелка. Только это не та утилитарная тарелка, к которой мы привыкли, а сделанная творческим методом. Она может быть вертикальной или горизонтальной, сделана с помощью каких-то фактур, цвета, графики", - продолжила Наталья Шарангович.

"В целом мы хотели показать, что любая керамика - это непредсказуемая вещь, которая очень зависит от технологий. Художник что-то лепит из глины, все это обжигает, а потом кладет наверх глазурь и обязательно это все под большой температурой обваливается в печи. Результат после этого всегда непредсказуем", - добавила искусствовед.

На выставке "Вежы. Kasia & Basia" будут представлены работы известных гродненских художников Юрия Яковенко, Александра Сильвановича, Сергея Гриневича, Владимира Пантелеева, Валентины Шобы и Виктории Ильиной.

"Бывшие водонапорные башни "Кася" и "Бася" на ул.Свердлова - одна из достопримечательностей Гродно. Этот архитектурный памятник ХІХ века давно стал визитной карточкой гродненских художников. Вот уже 30 лет там на трех этажах находятся их творческие мастерские. Но не только это объединило шестерых известных художников в экспозиции одной выставки, но и многолетняя дружба, когда они после окончания Белорусской государственной академии искусств приехали в Гродно и создали здесь особое место притяжения. Совместные яркие проекты в Беларуси и за рубежом рождались тоже здесь, в башнях", - рассказала Наталья Шарангович.

В большом зале Дворца искусства каждый из представленных гродненских художников создаст собственное пространство с ярко выраженным авторским стилем, но при этом объединенное сильной профессиональной школой и мастерством исполнения, общей изысканной европейскостью и образностью. "Масштаб их работ независимо от форматов космический, как и темы, которые поднимают художники, в которых есть все: рассуждения о сегодняшнем дне, ирония, спрятанная за удачной метафорой, неприкрытый нонконформизм, изысканная сюрреалистичность восприятия действительности и просто восхищение любимым Гродно", - рассказала искусствовед.

"А выставка памяти Александра Лыщика интересна тем, что помимо работ художника на ней представлены инструменты, которыми работал мастер", - отметила Наталья Шарангович.

Выставка скульптур Александра Лыщика продолжится по 11 августа, а остальные четыре выставки - по 15 августа.-0-