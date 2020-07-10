10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый том истории белорусской государственности выйдет в ближайшее время, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из знаковых коллективных обобщающих работ - пятитомная история белорусской государственности. Четыре тома вышли, пятый находится в издательстве и увидит свет в ближайшее время. Наработки, представленные в нем, вкладываются и в учебную литературу", - сказал Вячеслав Данилович.

В первом томе белорусские ученые проанализировали процессы первоначального заселения территории Беларуси, оформления первых протогосударственных образований (племенных княжений), рассмотрели первые исторические формы белорусской государственности (Полоцкое и Туровское княжества, Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая). На обширной историографической базе и основе источников показаны особенности положения белорусских земель в ВКЛ и Речи Посполитой, борьба политической элиты белорусского этноса за государственный суверенитет в XVI-XVIII веках. Второй том посвящен периоду, когда белорусские земли входили в состав Российской империи (конец XVIII - начало XX века). В третьей книге отражена история белорусской государственности в 1917-1939 годах, в четвертой - период Второй мировой и Великой Отечественной войн и послевоенного восстановления. Пятый том расскажет о событиях с 1954 года до современности.

Кроме того, белорусские ученые подготовили ряд изданий к 75-летию Победы. В их числе обновленный вариант учебника "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)". Подготовлено и уникальное издание "Созвездие героев земли белорусской", где впервые представлены биографии всех Героев Советского Союза - уроженцев Беларуси.

НАН также выступила инициатором всебелорусской акции по созданию народной летописи Великой Отечественной войны. Цель акции - увековечивание и сохранение памяти поколения победителей. Ученые собирают материалы, воспоминания людей, документальные свидетельства, фотоснимки, связанные с участниками войны. На этой неделе в Минске презентовали первую книгу летописи. В нее вошло 40 материалов, поступивших в Институт истории НАН раньше других. Как правило, в одном материале идет речь о вкладе нескольких людей в Победу, поэтому в издании в целом представлены около 60 участников войны. Ученые планируют подготовить серию книг народной летописи и создать специальный сайт. Сбор материалов продолжается. Их можно направлять по электронной или обычной почте либо принести в Институт истории.

Вячеслав Данилович обратил внимание, что ученые института за 2016-2020 годы подготовили 13 учебных и методических изданий для учреждений образования страны.-0-