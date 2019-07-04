План по продаже билетов на программы "Славянского базара" выполнен почти на 100%

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти весь запланированный объем билетов на мероприятия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" реализован. Об этом сообщил журналистам директор форума Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы оцениваем реализацию выполнением плана. Конечно, нам хочется всегда по максимуму. Так вот, план по продаже билетов на фестивальные программы реализован почти полностью, - сказал Глеб Лапицкий. - Причем мы развернули активную рекламную кампанию, здорово вышли на прямые онлайн-продажи в страны Евросоюза, проводим различные маркетинговые, скидочные акции".

География покупок билетов широка: Швейцария, Израиль, Гвинея, США. Особенно много гостей ожидается из России и Латвии, которая во многом активизировалась благодаря комплексной работе по организации безвиза для гостей "Славянского базара" и выходу на прямые онлайн-продажи.

Среди популярных у зрителей программ, помимо церемоний открытия и закрытия форума, из года в год сборный концерт "Золотой хит". "Он буквально рвет все цифры продаж. Есть и проект Europa Plus TV. Его несколько лет не было, но мы видели пробел, который молодежь хотела заполнить. Состав программы очень достойный, некоторые звезды готовят целые шоу специально для концерта. Это будет красиво", - добавил Глеб Лапицкий.

Есть проекты, которые решают более важную задачу - развивать культурный форум как площадку для разных жанров искусства. "Легче всего взять двух-трех популярных артистов, сорвать на них деньги и ничего больше не делать. Но мы не идем по этому пути. Для этого и нужны такие некоммерческие проекты, как "Увертюра к фестивалю", "Ледовое шоу". Задача - вывести их на самоокупаемость", - заключил директор форума.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-