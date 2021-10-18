Пленэр деревянных скульптур стартовал в Борисове

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный пленэр деревянных скульптур "Сонечная цеплыня дрэва" стартовал в Борисове. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома.

"Впервые праздник-конкурс прошел в Копыльском районе в 1998 году и назывался "Дрэва жыцця". Затем в течение нескольких лет его хозяином был Смолевичский район, где пленэр получил свое современное название "Сонечная цеплыня дрэва". В разные годы праздник гостил в Крупском, Столбцовском, Воложинском, Стародорожском, Вилейском, Молодечненском, Несвижском, Березинском, Любанском районах. В этот раз конкурс собрал мастеров со всей страны в Борисове", - рассказали в отделе.

Пленэр продлится пять дней. В течение этого времени участникам предстоит создать деревянные скульптуры, посвященные сражению на реке Березине под Борисовом в 1812 году между отступавшей армией Наполеона и русскими войсками.

После завершения пленэра скульптуры останутся в Борисове. Они разместятся на территории ГУ "Борисовский объединенный музей" и ГУО "Борисовская детская хореографическая школа искусств".-0-