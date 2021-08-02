Пленэр по изготовлению декоративных скульптур из камня пройдет в Столбцах

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пленэр по изготовлению декоративных скульптур из камня пройдет с 3 по 13 августа в Столбцах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Столбцовском райисполкоме.

Мероприятие направлено на популяризацию белорусского искусства, приобщение населения к достижениям художественной культуры, улучшение архитектурной и эстетической выразительности местности. "Тематика пленэра будет связана с именем и творчеством Якуба Коласа, который является уроженцем Столбцовщины. Следующий год знаменателен 140-летием со дня рождения знаменитого поэта, район решил подготовиться к такому событию заранее, пригласив скульпторов, которые создадут тематические фигуры. Впоследствии их установят на улицах города", - рассказали в райисполкоме.

В пленэре примут участие 5 художников из Беларуси. В течение 10 дней каждый участник будет изготавливать скульптуру, используя различные виды и технологические приемы художественной обработки камня.

Организаторами пленэра выступили главное управление культуры Минского областного исполнительного комитета, государственное учреждение "Минский областной центр народного творчества" и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Столбцовского районного исполнительного комитета.-0-