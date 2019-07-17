Пленэр, прогноз от улитки и театрализованное шествие - в Глубоком пройдет "Вишневый фестиваль"

17 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубоком 23-27 июля в седьмой раз пройдет международный праздник "Вишневый фестиваль", сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.

Ожидается, что на форум приедут официальные делегации, творческие коллективы из Грузии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Украины, России и Молдовы.

23 июля после торжественного открытия начнется День общественных объединений: будут работать тематические и благотворительные площадки, пройдет концертная программа.

Во второй день на городском стадионе проведут День спорта с акцентом на футбол. Здесь смогут сыграть в самую популярную игру в мире как малыши, так и взрослые. Одним из увлекательных событий станет забег улиток и футбольный прогноз от них. Также в местной ДЮСШ откроют музей спорта с экспозицией на футбольную тематику. В будущем каждый год ее будут расширять за счет других видов спорта.

Всех любителей квестов и авто-шоу 25 июля приглашают на День молодежи. В 20.30 выступит театр моды, после них на сцену выйдет группа Cherry Town.

Основные мероприятия запланированы на 26 и 27 июля. В эти дни пройдет областной пленэр мастеров декоративной живописи "Райский сад - 2019", который посвятят творчеству Язепа Дроздовича. Гостей ждет театрализованная программа, этно-вечеринка, конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов, регистрация брака "Вишневая свадьба". Также концерт даст выпускница Венской консерватории Юлия Лебеденко. И по традиции от монументально-декоративной скульптуры "Глыбоцкая вішня" к центральной сцене пройдет праздничное шествие с участием "Вишневой королевы".

Во время фестиваля пройдут две конференции - по садоводству и туризму. Народные мастера представят свои изделия, будут работать торговые ряды и подворья.

"Вишневый фестиваль" проводится в Глубоком в седьмой раз, в 2017 году он получил статус международного праздника. В прошлом году на берегу озера Кагальное в центре города появилась резиденция "Вишневой королевы".

Организаторами форума выступают Витебский облисполком и Глубокский райисполком.-0-