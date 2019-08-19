Пленум писателей Союзного государства пройдет в октябре в Могилеве

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пленум писателей Союзного государства пройдет 3-4 октября в Могилеве, сообщила журналистам первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, передает корреспондент БЕЛТА.

"3-4 октября в Могилеве пройдет пленум писателей Союзного государства, который мы посвящаем теме 75-летия Великой Победы. Мы собираемся таким большим писательским кругом, потому что эта тема продолжает нас волновать. Главный лейтмотив этой встречи - слова писателя за мир", - рассказала Елена Стельмах.

Союз писателей Беларуси проводит большую патриотическую работу, организовывает встречи со школьниками. "В Дом литераторов приходят школьники из разных районов Минска, они встречаются с нашими писателями. И мы видим их глаза до и после таких встреч, которые проходят в мемориальном зале. Там висят портреты более чем 200 писателей, принимавших участие в Великой Отечественной войне, создавших много произведений, посвященных этой теме, которая остается актуальной, волнующей", - отметила первый заместитель председателя союза.-0-