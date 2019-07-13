Пляски от души - турнир национальных танцев проходит в центре Витебска

13 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Настоящий праздник, когда душа просится в пляс. Это уже четвертый год подряд на "Славянском базаре в Витебске" доказывают участники турнира национальных танцев, который открылся на площади Свободы, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздничная белизна сорочек и рубах, многообразие орнаментов, пестрые тканые пояса, жилетки, юбки, а главное - задор и улыбки танцоров стали главным украшением площади. На турнир приехали 76 пар - и совсем молодых и уже почтенного возраста.

"Это шестой по счету турнир, прежде мы проводили его в Браславе, а уже четвертый год он получил прописку в фестивальном Витебске. К нам в этот раз приехали пары не только из районов Витебской области, но также из Минска и Минской области, Гомеля и Гомельской области. Поэтому турнир открытый. Соревноваться пары будут в трех возрастных категориях: от 16 до 30 лет, от 30 до 50 и 50 лет и старше. Появилась новая номинация "Баттл" - импровизация среди солистов, которым надо будет станцевать "Яблочко" и "Цыганочку", - рассказала главный балетмейстер Витебского областного методического центра народного творчества Ольга Панэ.

"Каханочка", "Лысы", "Ночка", "Каробачка", "Лявоніха", "На рэчанькі", "Аляксандра", "Абэрак", "Базар", "Падэспань" - одни только названия танцев, которые пары исполняют на турнире, звучат так душевно и поэтично, что понимаешь - в них красота души народа.

Жюри напутствовало конкурсантов, и началась карусель па, подскоков, кружений, притопов и прихлопов, да с такой удалью и радостью, что и зрителям хочется пуститься с пляс. Как отметила одна из членов жюри, хореограф образцового вокально-хореографического ансамбля "Перепелочка" Валентина Вишневская, особенность турнира в самобытности, народности танцев. "Дело в том, что во всех хореографических конкурсах смотрят на технику исполнения, выразительность. А здесь нужен характер, душевность. В одном и том же танце у разных районов есть отличительные особенности. Поэтому важно не то, кто где повернулся, поднял руку или нет. Чем естественнее, аутентичнее, тем лучше. Выбираешь сердцем. Например, номинация среди пар от 50 лет и старше - моя любимая. Танцоры такие душевные! Им совершенно все равно, если не туда пошла рука. Там такая харизма, народность, что невозможно оторвать взгляд", - поделилась эмоциями Валентина Вишневская.-0-