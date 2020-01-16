По странам и континентам проведет фотовыставка в Гомеле

16 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка фотографий "По странам и континентам" участников секции Photo Travel Club Белорусского общественного объединения фотографов откроется в Гомеле 20 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Музее истории города Гомеля.

В маршрут-экспозицию включено более 70 фотографий, каждая из которых - своеобразный визуальный рассказ опытных путешественников-фотографов о разных уголках мира. "Издавна путешественники стремились зафиксировать красоту окружающего мира, ведь встречая прекрасное, хочется сохранить его, сделать частью своей жизни", - отметили в музее.

С помощью колоритных фото посетителям выставки предложат переместиться в ледяную страну - Исландию, где погода резко меняется в течение суток. Даже взглянув на фото, можно будет убедиться в верности исландской пословицы, которая гласит: если вам не нравится погода - подождите пять минут, и станет еще хуже. Один из пунктов путешествия - Индия, страна контрастов, острых специй и пряностей. Сюда приезжают за просветлением, скрыться от суеты, взглянуть на мир другими глазами. На карте стран и континентов - Италия, Монголия и другие.

Среди авторов сочных снимков, на которых запечатлены моменты из жизни народов разных стран, известные мастера фотографии. Это Юрий Бирюков - профессиональный фотограф, преподаватель, член Белорусского общественного объединения фотографов, Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество". Его фотографии украшают обложки и развороты в белорусских и иностранных газетах и журналах, включая GEO, National Geographic, Belarus, YoLif и других.

На выставке будут представлены работы Андрея Бортникова, Вячеслава Бахметова, Елены Донбровой, Андрея Дубинина, Натальи Евмененко, Ланы Красиковой, Алексея Марченко, Дмитрия Рухленко, Владислава Соколовского, Дмитрия Аза и других фотомастеров.

Организаторами выставки выступают Музей истории города Гомеля, Белорусское общественное объединение фотографов.

В заочное путешествие по земному шару в музее можно будет отправиться до 23 февраля.-0-