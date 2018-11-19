Победитель детского "Евровидения-2017" Полина Богусевич: важно донести смысл песни до зрителей

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победитель международного детского конкурса песни "Евровидение-2017" Полина Богусевич из России считает очень важным донести смысл песни до зрителей. Таким мнением она поделилась с корреспондентом БЕЛТА после церемонии открытия конкурса песни "Евровидение-2018" в Минске.

По словам Полины Богусевич, после победы многие друзья у нее спрашивали, каково это побывать на "Евровидении" и что надо делать, чтобы победить. "Секрет победы - это не только твоя песня, но и как ты доносишь ее смысл до своих зрителей. Если песней ты представляешь свою страну, свою родину на таком масштабном мероприятии, я считаю, что в песне должен быть глубокий смысл. Даже если ты поешь не на английском, смысл нужно донести до каждого человека в зале своей энергией", - сказала она.

После победы в конкурсе в 2017 году перед участницей открылись многие двери. "Новые площадки, новые выступления, программы, которые ранее я могла смотреть по телевизору - теперь я поучаствовала в них сама. Новые знакомства, общение...", - поделилась она впечатлениями. Сразу после победы Полина выступала на приеме у президента России Владимира Путина в Кремле. Получила три премии, в том числе "Девочка года", "Прорыв года".

Полина призналась: думала, что после конкурса будет немного проще, но прошедший год для нее оказался довольно насыщенным. "Я считаю, что сейчас гораздо сложнее, чем было. Если подготовка к конкурсу шла размеренно, по графику, то сейчас все навалилось как снежный ком: и выступления, и съемки, и новые проекты", - сказала она. Юная певица немного подустала, но это приятная усталость: ведь она занимается делом, которое любит.

Что касается планов участия во взрослом "Евровидении", Полина еще не определилась. "До сих пор не могу точно сказать. Это надо хорошо обдумать, взвесить, перед решением услышать мнение родных, близких и друзей", - отметила она, добавив при этом, что "если представится шанс, почему бы и нет".

На детском "Евровидении" в 2017 году Полина Богусевич подарила зрителям песню с глубоким социальным посылом "Wings" ("Крылья"). Композиция вселяет надежду, что никто в этом мире не одинок. У каждого есть равные возможности и права. И каждый имеет право любить и быть счастливым.

Сегодня в Минске прошла торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", что дало старт большой Евронеделе. Долгожданный финальный концерт конкурса начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Детское "Евровидение-2018" поставило рекорд по количеству участников. Два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-