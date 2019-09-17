Победитель нацотбора детского "Евровидения" получит трехкилограммовое стилизованное сердце

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победитель национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019" получит трехкилограммовое стилизованное сердце, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"По традиции победитель национального отбора получит специальную награду - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман". Сердце весит около 3 кг. Оно располагается на специальной хрустальной подставке с лазерной гравировкой и состоит из отдельных частей цветного стекла, которые выдуваются мастерами завода. Сердце создается вручную", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

По ее словам, победителя и финалистов ожидают призы и подарки от спонсоров проекта. Это дипломы, сладости с логотипом конкурса и подарочные сертификаты.

Сегодня в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании начался монтаж оборудования и сцены. 19 сентября здесь состоятся индивидуальные репетиции финалистов. Генеральный прогон шоу в режиме прямого эфира пройдет днем 20 сентября.

Финальный гала-концерт в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в онлайн-трансляции на официальном сайте медиахолдинга начнется 20 сентября в 22.00. Соревноваться в вокальном мастерстве будут исключительно девочки: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова.

Выступление каждого из 10 финалистов будут предварять видеовизитки, снятые творческой командой "Беларусь 1". В этом году главная тема визиток связана с официальным слоганом международного форума Share the Joy ("Поделись радостью") и его логотипом - воздушным змеем. К слову, посткарды юных исполнителей уже представлены в утренней программе "Добрай раніцы, Беларусь!".

Победителя национального отбора определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он представит страну на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице (Польша).

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-