Победителей конкурса "Белорусский соловей" назовут 18 января, их поздравит сын Змитрока Бядули

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей литературного конкурса "Белорусский соловей", посвященного 135-летию со дня рождения Змитрока Бядули, пройдет 18 января в галерее "Лабиринт" Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
Литературный конкурс проходил во время проекта "На хвалі часу, у плыні жыцця" и был объявлен осенью прошлого года Национальной библиотекой при участии газеты "Літаратура і мастацтва", "Настаўніцкай газеты", журнала "Бярозка", Большого театра, Белорусского государственного академического театра юного зрителя и других.
"В проекте приняли участие 827 человек. Конкурс стал популярным среди широкой аудитории детей и взрослых из разных уголков Беларуси. Он даже привлек внимание иностранных участников", - рассказали в библиотеке.
Почетным гостем мероприятия станет сын Змитрока Бядули Ефим Плавник. Он поддерживал творческую инициативу, следил за развитием конкурса и знакомился с работами участников. "Поздравления от такого интересного человека станут одним из лучших и наиболее ценных подарков для гостей и участников торжества", - уверены в учреждении.
Победителей ждут памятные подарки и поздравления от информационных партнеров конкурса. После мероприятия участников ждет экскурсия по библиотеке.-0-