Победителей конкурса фотографий и видеороликов "Мы своей Беларусью гордимся!" объявят 27 ноября

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей открытого конкурса фотографий и видеороликов "Мы своей Беларусью гордимся!" объявят 27 ноября в Музее современной белорусской государственности, сообщили БЕЛТА в Национальном историческом музее.

Участниками творческого состязания, приуроченного к Году малой родины, стали все желающие без ограничения по возрасту, профессионалы и любители из различных регионов страны. На конкурс, проводимый с 1 июля по 30 сентября, было прислано более 380 фотографий и видеороликов. Работы участников оценивало профессиональное жюри в составе министра информации Беларуси Александра Карлюкевича, директора - главного редактора Издательского дома "Звязда" Павла Сухорукова, лауреатов премии Президента Беларуси "За духовное возрождение" Александра Алексеева и Олега Лукашевича, директора Дирекции телеканала "Беларусь 24" Александра Мартыненко, фотохудожника Юрия Иванова и других.

Во время подведения итогов конкурса в Музее современной белорусской государственности (филиале Национального исторического музея) лауреаты и победители получат дипломы и памятные призы, будут представлены фотовыставка лучших работ и презентация видеороликов авторов-победителей.

Проект организован при поддержке Министерства культуры, Министерства информации Беларуси и РОО "Белая Русь", чтобы приобщить белорусов к историко-культурному наследию и современным достижениям своей малой родины.-0-