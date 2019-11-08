Победителей конкурса "Молодость на марше" назвали на "Лiстападзе-2019"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса игрового кино "Молодость на марше" назвали на XXVI Минском международном кинофестивале "Лістапад-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Призом имени кинорежиссера Виктора Турова "За лучший фильм" жюри удостоило картину "Лиллиан", режиссер - Андреас Хорват (Австрия).

Специальный приз жюри вручен фильму "Белым по белому", режиссер - Тео Курт (Испания, Чили, Франция, Германия).

Дипломом "За креативное исследование новых путей рассказать о своей стране" награждена лента "Мои мысли тихие", режиссер - Антонио Лукич (Украина).

В конкурсе игрового кино "Молодость на марше" было представлено 12 картин. Их оценивали: режиссер Филипп Лесаж (Канада) - председатель жюри, режиссер Мейке Де Йонг (Нидерланды), продюсер Екатерина Филиппова (Россия).

Церемония награждения победителей состоялась в кинотеатре "Москва".

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году он показал более 150 фильмов из 50 стран. Впервые на фестивале были представлены картины из Судана и Сенегала. Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

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