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Победителей конкурса молодых литераторов СГ "Мост дружбы" объявили в Минске

Культура 22.11.2018 | 18:00

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы-2018" объявили в представительстве Постоянного комитета в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на итоговом заседании экспертного совета жюри назвало по пять победителей от каждой страны. Лучшими среди белорусских авторов стали Андрей Кулеш, Елена Попко, Юлия Шурбина, Анастасия Бакунович и Карина Пашкевич-Ломтева. Среди российских отмечены Дмитрий Лагутин, Виктор Чигир, Екатерина Копыткова, Алина Осокина, Яна Павлова.

В четвертом конкурсе "Мост дружбы" участвовали белорусские и российские авторы в возрасте 18-30 лет. В этом году на конкурс поступило более 70 авторских произведений из 40 различных регионов Беларуси и России, от Бреста до Дальнего Востока. После предварительного отбора на рассмотрение экспертов представили более 60 произведений малой литературной формы - рассказы, новеллы, очерки, эссе. Из них 52 работы были поданы российскими авторами, 12 - белорусскими.

Конкурс "Мост дружбы" ориентирован на поиск, раскрытие и поддержку молодых талантливых авторов, привлечение их внимания к истории, культуре и литературным традициям Беларуси и России, строительству Союзного государства.

Учредитель конкурса - Постоянный комитет Союзного государства. Организационную поддержку оказывают ассоциация "Познаем Евразию", Институт мировой литературы имени А.М.Горького, Национальный пресс-центр Беларуси.-0-

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Теги
конкурс, Минск, Союзное государство
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